Дегтярёв сдал документы на выборы губернатора Хабаровского края

И.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подал документы на участие в предстоящих выборах главы региона, сообщили Накануне.RU в краевой избирательной комиссии.

Бумаги он сдал сегодня, 25 июля, в первый день подачи документов. Дегтярев представил 183 подписи в листах поддержки выдвижения своей кандидатуры ("муниципальный фильтр").

Документы в качестве кандидатов на пост сенатора Совета Федерации от края подали вице-премьер правительства края по внутренней политике Андрей Базилевский, главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко, пенсионер Георгий Перов.