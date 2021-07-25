25 Июля 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
Александра Курдюков (2021) | Фото: t.me/OrlovAmur

В Амурской области умер министр связи, ранее оказавшийся в коме из-за конфликта на отдыхе

Умер пострадавший на отдыхе министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вечером 24 июля умер Александр Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано", - написал сегодня в своём Telegram губернатор Амурской области Василий Орлов.

Сообщалось, что Курдюков с компанией отдыхал на одной из турбаз региона. Предположительно, он стал участником конфликта, в результате которого и получил травму. По данным Telegram-канала "Life shot", свидетелей происшествия нет, второй участник конфликта якобы заявил, что министр запнулся и ударился головой, из-за чего в больнице его ввели в медикаметнозную кому. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Александра Курдюков(2021)|Фото: t.me/OrlovAmur

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Теги: Александра Курдюков, министр, Василий Орлов



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Ранее 22.07.2021 09:58 Мск СМИ: Министр связи Амурской области госпитализирован после конфликта на отдыхе


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