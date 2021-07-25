25 Июля 2021
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Спорт В России За рубежом
Виталина Бацарашкина (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

Спортсменка из России завоевала первую золотую медаль сборной на Олимпиаде в Токио

Спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Это первая такая медаль для сборной России, сообщили Накануне.RU в Олимпийском комитете России.

Финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м она выиграла с олимпийским рекордом – 240,3 балла. Лидировавшая до заключительного выстрела болгарка Антоанета Костадинова стала серебряным призером (239,4). Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).

Во время выступления российской спортсменки в работе судей произошёл сбой, который мог оказаться фатальным для россиянки. Все, кроме Бацарашкиной, быстро сделали свои очередные выстрелы и опустили руки. И тут прозвучала команда "стоп". Судейская бригада не заметила, что Виталина свою попытку ещё не совершила. Дальше на электронном табло появилась информация, что Бацарашкиной засчитали ноль за несделанный выстрел, и она тут же откатилась на пятое место с огромным отставанием от всех остальных. После короткого совещания судьи признали собственную ошибку и разрешили нашей спортсменке сделать свой законный выстрел. Она выполнила его не идеально, выбив 9,5, однако охранила шансы на медаль.

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Теги: Виталина Бацарашкина, Олимпиада, золотая медаль



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