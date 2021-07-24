В двух городах Югры локдаун из-за коронавируса продлен до 1 августа

В двух городах Югры до 1 августа продлены действующие "ковидные" ограничения, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Речь идет о Югорске и Советском. В этих городах продлевается режим обязательной самоизоляции, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19. Запрещена работа кинотеатров, фитнес-клубов, организаций общественного питания с 20.00 до 06.00. Приостановлена и деятельность детских игровых комнат, в том числе находящихся на территории ТРЦ, и развлекательных и досуговых заведений, запрещено курение кальяна.

Соответствующее постановление сегодня подписала губернатор Наталья Комарова.

Напомним, ранее сообщалось, что оснований для досрочного снятия ограничительных мер в Югорском и Советском нет. Также была информация о возможном ужесточении режима в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.