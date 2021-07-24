Уголовное дело в отношении экс-владельца АНПЗ направлено в суд

Генпрокуратура утвердила обвинение по резонансному уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова, сообщает "Ъ"

Оно направлено в Симоновский райсуд Москвы для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, Мазурова обвиняют в особо крупном мошенничестве, растрате и организации нападения, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью эскортницы Юлии Мильштейн. Вместе с ним на скамье подсудимых окажется предполагаемый исполнитель нападения. Вину никто из них не признает.

Сообщалось, что якобы бизнесмен присвоил $29 млн "Сбербанка" и растратил 473 млн руб., принадлежавших входившему в ГК "Антипинскому НПЗ".

В его уголовном деле – 150 томов. Якобы Мазуров, будучи владельцем "Антипинского НПЗ", оформляя кредит, ввел банкиров в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Получив заем, вывел средства на сторонние организации и присвоил. Эпизод с растратой защита считает "странным": по мнению адвокатов, если следовать логике следствия, получается, что бизнесмен украл сам у себя.

Как сообщало Накануне.RU бывшие топ-менеджеры "Антипинского НПЗ" Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области.