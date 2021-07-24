25 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик задел решетку кондиционера магазина и умер от удара током

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик погиб, после того, как задел внешний блок кондиционера на стене магазина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла сегодня. Во время прогулки ребенок попросил маму купить ему воды. Они вместе зашли в магазин, где мальчик, сообщив, что ему жарко, попросился выйти на улицу. На крыльце магазина его предположительно ударило током. По информации свидетелей, ребенок задел рукой антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего упал на землю.

"Скорая помощь" доставила мальчика в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. 25 июля ребенку исполнилось бы 10 лет.

Прокуратура Свердловской области проводит проверку инцидента, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в магазине.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Оно находится на контроле прокуратуры.

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Теги: магазин, кондиционер, ребенок, удар током



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