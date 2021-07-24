Задержан один из подозреваемых в убийстве полицейского из Ставрополя

В Ставрополье задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №4 Руслана Абовяна, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

Ход расследования уголовного дела по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, поставлен на контроль в центральный аппарат СК РФ.

Имя задержанного и обстоятельства его задержания в следственном комитете Ставропольского края не уточнили, однако, как сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники, задержанный - Ибрагим Симбаригов. Якобы он скрывался на границе с Карачево-Черкессией, в селе Суркуль, в заброшенном доме.

Канал сообщает, что на момент задержания Симбаригов будто бы находился в состоянии наркотического опьянения.

Ведутся поиски второго участника убийства.

Напомним, в ночь на 24 июля злоумышленники совершили нападение на полицейского и ранив его в бедро и туловище, скрылись с места происшествия. Полицейский от полученных ран скончался в реанимации городской больницы.