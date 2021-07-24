Пермячку, выступающую против застройки стадиона "Молот", оштрафовали "за запись обращения к Путину"

Мотовилихинский районный суд Перми оштрафовал активистку Елену Германову за запись обращения на "Прямую линию" президента, посвященного застройке стадиона "Молот". Соответствующая информация размещена на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

По ст. 20.2 ч.2 КоАП РФ ей назначен штраф в размере 20 тыс. руб.

Напомним, в Перми за несанкционированную акцию якобы было задержано несколько активистов, которые записывали видеообращение для "Прямой линии" с жалобой на планы застройки на месте стадиона "Молот".

"Я не думаю, что могли задержать несколько человек только потому, что они записывали видеообращение на "Прямую линию". Мы даже не хотели бы допускать такую возможность. Наверное, будет какое-то разбирательство, и потом всех отпустят, мы надеемся", - сказал о случившемся пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и не исключил, что "там уже всех освободили, проверив документы и так далее".

Активистка сообщала, что изначально планировала записывать видеоролик вдвоем, однако проходившие мимо люди узнав, для каких целей идет запись, попросились, и присоединились. В результате в кадр попали около 20 человек.

Участок под застройку находится в частной собственности. На нем планируется построить ФОК с бассейном на 12 дорожек протяженностью 50 метров. На сегодняшний день в регионе только один бассейн – "Олимпия" – соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня. Жителям района, обеспокоенным, что после застройки стадиона они потеряют место, где можно бесплатно заниматься спортом, власти пообещали, что в 2022 г. запланировано строительство межшкольного стадиона по улице Инженерной, 5, у школы бизнеса и предпринимательства.