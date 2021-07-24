24 Июля 2021
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КПРФ, Антикап, митинг (2021) | Фото: vk.com/kprf_msk

КПРФ в Москве провели встречу с гражданами против капитализма и обязательной вакцинации

Сегодня, депутаты фракций КПРФ в Госдуме, Мосгордуме и местного самоуправления Москвы провели встречу с гражданами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ.
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Встреча прошла в рамках акции "Антикап-2021". Участие в ней приняли депутаты Госдумы, заместители председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, представители движений "Надежда России", Левый фронт, "Родители Москвы", "Родительский отпор".

Выступая перед собравшимися Владимир Кашин заявил, что 30 лет назад, в результате антисоветского переворота власть захватили прозападные либералы.

"Проведенные ими эксперименты болезненно отражаются на обществе. Власть олигархии, стремясь удержать своё доминирующее положение, усиливает давление на лево-патриотическую оппозицию. Так, примером вопиющего произвола является исключение ЦИКом из предвыборного списка КПРФ Павла Грудинина. В знак солидарности с директором "Совхоза имени В.И. Ленина" собравшиеся скандировали: "Грудинин — народный президент!", - сообщили в КПРФ.

КПРФ, Антикап, митинг(2021)|Фото: vk.com/kprf_msk

По данным партии, это первый из трех этапов Всероссийской акции протеста "За СССР — за возрождение Сильной, Справедливой, Социалистической Родины!".

Также коммунисты заявили о недоверии граждан к массовой вакцинации населения и о нарушении принципа добровольности.

"Ставка на принудительную вакцинацию населения вызвала массовое недовольство людей. Жители нашей страны и так с недоверием относятся к правительству и госструктурам. Опасаясь за свое будущее и будущее своих детей, они настороженно воспринимают этот насаждаемый сверху медицинский эксперимент с прививками против коронавирусной инфекции. Ставка буржуазной российской власти на принудительную вакцинацию населения вызвало массовое недовольство людей. Власти, видимо, считают принуждение граждан к вакцинации и "закручивание гаек" с лишением конституционных прав целых групп населения единственным выходом из создавшегося положения в связи с коронавирусной пандемией", - говорится в заявлении.

КПРФ считают, что принудительная вакцинация - нарушение норм Конституции, а также препятствие к участию людей в контроле за избирательным процессом.

Соответствующее заявление было принято в ходе встречи.

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Теги: КПРФ, Москва, Антикап, обязательная вакцинация, Грудинин



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