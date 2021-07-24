Легальные закупочные союзы могут заменить незаконные картели на рынке соцпита

ФАС разъяснила, как создать «закупочный союз» и не нарушить антимонопольное законодательство. К такой информации было бы не плохо прислушаться поставщикам социального питания Санкт-Петербурга, поскольку местный рынок был признан самым картелизированным в стране.

Согласно информации ФАС, создание «закупочных союзов» позволит небольшим розничным продавцам осуществлять совместные закупки для расширения ассортимента, снижения закупочных цен, и как следствие, розничных цен.

Возможность совместных закупок актуальна, прежде всего, субъектам малого предпринимательства для достижения ими оптимальных условий закупки товаров у поставщиков. Если говорить о торговых сетях, то это позволит небольшим розничным продавцам снижать закупочные и, как следствие, розничные цены.

Разъяснения, подготовленные ФАС России, смогут прояснить для участников товарных рынков, каким образом и в какой форме хозяйствующими субъектами допускается заключение соглашений или создание нового юридического лица в целях оптимизации закупок.

Отметим, что сфера социального питания Санкт-Петербурга была признана самой картелезированной. Только за последние несколько лет в городе неоднократно выявляли картельные сговоры.

В мае минувшего года сотрудники ФАС сообщили о разоблачении пяти картелей в Петербурге, действовавших с 2018 года. В декабре 2020 года был выявлен еще один картельный сговор на общую сумму контрактов 450 млн рублей, в который вступили «Фирма Флоридан» и «Артис-Детское питание».

Кроме того, «Артис» был участником «колпинского картеля», объединявшего комбинаты питания «База «Мария», «Лимак-Нева», «СПб Спец Строй», «Евроспецсервис», «Специализированную торговую компанию», «НУР» и «Невскую дистрибьюторскую компанию».

Писали СМИ о еще одном заметном картеле. Компании «Артис-Детское питание», «Фирма Флоридан», «База «Мария» и «Лимак-Нева» получили штрафы за антиконкурентные сговоры во время участия в 49 аукционах.

Как следует из рекомендаций ФАС, у компаний есть законные способы совместного исполнения госконтрактов, однако в Петербурге комбинаты предпочитают создавать противоправные картели, которые сулят большие прибыли, если, конечно, не будут раскрыты ФАС.