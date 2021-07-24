Минтруд и Роспотребнадзор снова требуют отстранять невакцинированных от работы: в чем противоречие закону

Минтруд и Роспотребнадзор издали разъяснения по организации вакцинации в трудовых коллективах, снова потребовав от работодателей отстранять от работы невакцинированных от коронавируса. Накануне.RU проанализировало документ, так и найдя в нем упоминания законных оснований для отстранения от работы.

Напомним, что федеральные органы исполнительной власти не имеют полномочий давать обязывающее истолкование закона. Уже на этом основании их разъяснения являются их мнением.

Поразительно другое. В разъяснении так и не указано ни одного основания в законодательстве, которое требует отстранять от работы невакцинированных из всех тех групп, которые указали в своих постановлениях главные санврачи регионов.

Единственной ссылкой на нормы закона стоит право санврачей принимать решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям отдельным группам граждан, согласно п. 6 ч.1 ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которым они и воспользовались. Но Минтруд и Роспотребнадзор далее делают произвольный вывод, что " при вынесении подобных постановлений граждане , подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия", а юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять постановление санврачей. Больше ничего не сказано, в том числе нет ссылки на ст. 76 Трудового кодекса РФ, на которую ссылался Роструд в своем письме от 15 июля.

В чем противоречие закону?

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит в специальный перечень 1999 года, утвержденный Постановлением Правительства РФ №825. Там сказано, что расширить его может только уполномоченным Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, т.е. Минздрав РФ, но никак не санврачи регионов. Самое поразительное, что Минтруд и Роспотребнадзор ссылаются именно на эту статью закона, где прямо сказано, что отстранять можно только работников из этого перечня.

Кроме того, как снова отмечает председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, "разъяснения ведомств не являются нормативным правовым актом, не имеют обязывающей силы и юридической значимости".

"Минтруд и Роспотребнадзор либо не знают закона, либо сознательно поддерживают беззаконие и врут людям. А вообще нет смысла каждый раз комментировать все писульки от ведомств, повторяющие одно и то же. Значение имеют закон и принятые в соответствии с законом нормативные документы", - подчеркивает юрист.

Отметим, что и постановления санврачей не обязывают граждан делать прививки. В них написано: "Обеспечить проведение профилактических прививок". А также для работодателей: "Организовать проведение прививок". Обязанности граждан сделать их в постановлениях нет.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что отстранение обосновано ст. 76 ТК РФ, на которую вначале ссылался Роструд. Но там есть упоминание лишь о " выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы". Однако федеральные законы как раз и определяют, что отстранять можно только работников из перечня Правительства РФ 1999 года. Что касается иных нормативных правовых актов РФ, то разъяснения ведомств к ним не принадлежат, а вот постановления - да, но только постановления федеральных органов исполнительной власти, к которым санврачи не относятся. Поэтому ссылка на Трудовой кодекс тоже неуместна, и, вероятно, поэтому Минтруд его уже не упомянул.

Теоретически специальное постановление об отстранении от работы может быть издано Минтрудом, и это будет уже нормативный правовой акт РФ, но он должен быть обоснован федеральным законодательством, которому прямо противоречит. Видимо, поэтому власти на это не идут, пытаясь оказать давление психологического характера.

В целом, согласно законодательству, сейчас все, кто не входит в правительственный перечень, не могут быть законно отстранены от работы. А это только работники здравоохранения, образования и некоторые редкие профессии.