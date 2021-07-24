Из-за расстрела полицейского в Ставрополе возбуждено уголовное дело

В Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №4 Руслана Абовяна, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

В ведомстве сообщили, что этой ночью неизвестные совершили нападение на полицейского и ранив его в бедро и туловище, скрылись с места происшествия. Полицейский от полученных ран скончался в реанимации городской больницы.

Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.