24 Июля 2021
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III съезд ПДС НПСР, Павел Грудинин (2018) | Фото: youtube.com

КПРФ будет через суд оспаривать решение об исключении Грудинина из списка кандидатов в Госдуму

ЦИК официально исключил кандидата в Госдуму РФ Павла Грудинина из партийного списка КПРФ. Решение было вынесено на основании "информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ, в партии с таким решением не согласны и намерены оспорить его в Верховном суде.

Лидер партии Геннадий Зюганов назвал это решение ненормальным, незаконным и неправовым.

"На мой взгляд, сегодня решается вопрос не о регистрации того или иного кандидата, вопрос решается принципа — в состоянии ли мы сохранить основы демократии? Можем ли мы нормально провести выборы?", — заявил Зюганов.

Напомним, поводом для проверки кандидата стало заявление его бывшей супруги - Ирины Грудининой. Она сообщила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании. Адвокаты Грудининой заявляют, что ее бывший муж якобы является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ. Наличие доли в иностранной компании Грудинин, при подаче заявления в Избирком, в своей декларации не указал.

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Теги: Павел Грудинин, исключение, список, кандидат, Госдума, Ирина Грудинина



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Ранее 24.07.2021 12:24 Мск ЦИК исключит коммуниста Грудинина из списка кандидатов в Госдуму


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