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Анастасия Галашина, стрельба, медаль (2021) | Фото: sport-express.ru

Призерку Олимпиады в Токио Анастасию Галашину представят к госнаграде

Призер Олимпийских игр в Токио Анастасия Галашина, взявшая второе место в стрельбе из пневматической винтовки, будет представлена к госнаграде. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

Со вторым местом россиянку поздравил министр Олег Матыцин.

"Очень рад за Анастасию Галашину, завоевавшую серебряную медаль для российской команды на Олимпиаде в Токио. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до "золота". Но все равно это большое достижение для молодой спортсменки. Поздравляю Настю и ее тренеров. Уверен в ее дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призеры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде. Счет нашим медалям открыт! Желаю всей российской команде уверенно двигаться к намеченным целям и одержать яркие победы!" - заявил министр.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды - 333 спортсмена.

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Теги: Анастасия Галашина, медаль, Олимпийские игры в Токио, Олимпиада, стрельба



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