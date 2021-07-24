ЦИК исключит Грудинина из списка кандидатов в Госдуму после заявления его бывшей жены

Кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина исключат из партийного списка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК, которое будет принято сегодня, основанием стало то, что кандидат не предоставил ряд документов после заявления бывшей жены о наличии у него офшора.

Ирина Грудинина направила в ЦИК заявление, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ.

Кандидат в Госдуму обязан на момент своего выдвижения закрыть счета и прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, а также осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов.

"В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№ 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено", - говорится в проекте.

Как отметил зампред ЦИК РФ Николай Булаев, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации. Он добавил, что об этом было сказано на рабочей группе 22 июля, но позже Генпрокуратура направила подтверждение о наличии у кандидата доли в иностранной компании.

В КПРФ подчеркнули, что у Грудинина нет зарубежных активов. Геннадий Зюганов заявил, что партия не собирается вычеркивать своего кандидата из списка. Грудинин также отрицает все обвинения.