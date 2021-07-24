24 Июля 2021
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мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Ставрополе неизвестный расстрелял замначальника уголовного розыска

В Ставрополе неизвестный расстрелял заместителя начальника уголовного розыска. По предварительным данным - погибший Руслан Абовян, служивший в одном из отделов города. Об этом сообщает telegram-канал Baza, передает корреспондент Накануне.RU.

Убийца ждал свою жертву возле его дома и напал, когда тот подъехал на машине. От полученных ранений он погиб на месте. Преступники скрылись на автомобиле. По данным канала, якобы полиция выследила "девятку" на которой могли ехать убийцы и начала преследование, но преступники бросили машину, съехав с основной дороги и убежали.

РЕН ТВ со ссылкой на свои источники сообщает, что личность подозреваемого якобы установлена - это 44-летний Заурбек Кениев.

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Теги: замначальника уголовного розыска, убийство, Руслан Абовян



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