24 Июля 2021
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Политика
потоп в Сочи, наводнение в Сочи (2021) | Фото: vk.com/ДТП и ЧП Сочи

В Сочи после наводнения один человек погиб, трое пропали

В Сочи, после наводнения один человек погиб, трое пропали без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По информации издания, они находились в автомобиле в районе реки Мацесты, которая вышла из берегов из-за прошедшего накануне ливня. Один человек сумел выбраться из машины и его тело обнаружили ниже по реке рано утром. Сообщается, что погибший был сотрудником полиции и в момент трагедии он находился не при исполнении.

Один из пропавших - ребенок.

СКР проводит доследственную проверку. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота" съехал с моста через Мацесту, из-за чего машина оказалась в воде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры, в настоящий момент установлено,что в машине находилось пять человек, однако один из них вышел,опасаясь бурного потока воды реки Мацеста. После этого автомобиль стал двигаться через импровизированный мост (бетонные блоки), но из-за бурного потока воды перевернулся.

В ходе проверки будут выяснены причины произошедшего,в том числе проверено происхождение бетонной конструкции через реку,послужившей импровизированным мостом для пострадавших.

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Теги: Сочи, потоп, наводнение, погибший, пропал без вести



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