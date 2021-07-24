В Сочи после наводнения один человек погиб, трое пропали

В Сочи, после наводнения один человек погиб, трое пропали без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По информации издания, они находились в автомобиле в районе реки Мацесты, которая вышла из берегов из-за прошедшего накануне ливня. Один человек сумел выбраться из машины и его тело обнаружили ниже по реке рано утром. Сообщается, что погибший был сотрудником полиции и в момент трагедии он находился не при исполнении.

Один из пропавших - ребенок.

СКР проводит доследственную проверку. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота" съехал с моста через Мацесту, из-за чего машина оказалась в воде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры, в настоящий момент установлено,что в машине находилось пять человек, однако один из них вышел,опасаясь бурного потока воды реки Мацеста. После этого автомобиль стал двигаться через импровизированный мост (бетонные блоки), но из-за бурного потока воды перевернулся.

В ходе проверки будут выяснены причины произошедшего,в том числе проверено происхождение бетонной конструкции через реку,послужившей импровизированным мостом для пострадавших.