На Кубани туристический автобус съехал в кювет: два человека погибло, 20 пострадали

В Апшеронском районе, близ поселка Мезмай Краснодарского края туристический автобус попал в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры края.

По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза, из-за чего водитель был вынужден съехать с дороги.

В салоне автобуса находились 22 пассажира. В результате два человека погибли, остальные получили повреждения, в данный момент им оказывается медицинская и психологическая помощь. СКР проводит доследственную проверку.