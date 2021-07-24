Минздрав назвал регионы, где люди чаще болеют: в их список вошел Ямал

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку регионов, где было зарегистрировано больше всего различных заболеваний, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава.

Данные приводятся из расчета на 100 тысяч населения.

Больше всего болезней зарегистрировали в Алтайском крае – 229 430, Санкт-Петербурге – 217 363 и Ямало-Ненецком автономном округе – 211 046.

Самые здоровые люди живут в Чеченской Республике (94 093,8), Кабардино-Балкарии (97 708,8) и Еврейской автономной области (106 049,1).

Всего в прошлом году россияне перенесли более 229 миллионов случаев разных заболеваний.