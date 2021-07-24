Мурашко призвал россиян жить на уколах?

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил в программе "Разберемся в вакцинах вместе" в рамках просветительской кампании Российского общества "Знание". Встреча, по существу, так и не ответила на вопросы, но именно поэтому стала показательной.

Часовая встреча с министром прошла в таком же духе, как и фраза "Заразиться COVID-19 непосредственно от вакцин невозможно", висящая в разделе сайта "Знания", посвященном ковиду. Предметного обсуждения проблем почти не было, и Мурашко не сказал ничего нового, кроме того, что и так заявляют власти и все хорошо знают. Ответы чиновника были настолько слабыми и неинформативными, что цитировать почти нечего. Фактически он даже не отвечал на вопросы, а просто призывал вакцинироваться всех и постоянно. Хотя сам признал, что никто не знает, сколько должно быть антител или чего-то еще для защиты от болезни.

Единственным хорошим моментом стало то, что детей, по его словам, не будут заставлять вакцинироваться для допуска к обучению и пока не фиксируют повышенной заболеваемости коронавирусом среди детей. Правда, до думских выборов еще два месяца, а регистрацию детских вакцин не случайно отложили до 20 сентября.

По поводу принуждения к вакцинации студентов Мурашко сказал, что решение за каждым человеком, но "правильная позиция" - это только вакцинация, и другой быть не может. Теперь каждый человек отвечает не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих, и если кто-то заболеет, то виноваты будут прежде всего непривитые. Эта мысль прошла красной нитью сквозь дебри его пространного ответа.

Вообще министр начал с утверждения, что только вакцинация способна победить пандемию. Почему ничто и другое, а только вакцинация, внятного ответа не прозвучало, а такой вопрос, естественно, задан не был. Да и вопросы задавались преимущественно безобидные и в очень небольшом количестве, а важные чиновник просто игнорировал. Например, когда его спросили, при каких показателях заболеваемости или чего-то другого можно будет возвращаться к нормальной жизни, Мурашко ничего не ответил, кроме того, что надо выполнять план по вакцинации - сначала 60% населения, затем 80%. Ответ достаточно показательный, потому что показывает: власти озабочены не вопросом здоровья населения, а только вопросом достижения показателей по вакцинации, которую они отождествляют со здоровьем. То есть медицинский вопрос в значительной мере подменен административным.

Еще один важный вопрос был такой: можно ли вакцинировать во время эпидемии? или у нас не эпидемия? Вторую часть министр пропустил мимо ушей, а на первую отвечал долго, но общий смысл был такой: раньше не делали, а теперь делают, потому что у нас есть вакцины. И вообще теперь все делается настолько оперативно, что болезнь только появилась, а от нее уже есть лекарство, поэтому нужно им пользоваться. Ведь мы живем в XXI веке, нужно быть продвинутыми, современными, образованными, смотреть в будущее и т.д. Эта "аргументация" включалась чиновником несколько раз, но выглядела она неубедительно. Можно заметить, что и на первую часть вопроса он по существу тоже не ответил.

"Давайте все дружно пройдем вакцинацию", - призвал Мурашко, и эта короткая фраза концентрирует в себе все его выступление.

Еще одним бездоказательным утверждением стало то, что иммунитет от ковида возможен только от вакцин, хотя множество врачей считают, что, наоборот, после вакцин он гораздо слабее, чем после перенесенной инфекции. Единственное, на что согласился министр, - это то, что если человек болел менее 6 месяцев назад, то ему вакцинироваться не нужно. Но через 6 месяцев нужно уже идти на укол. Почему нужно делать уколы каждые 6 месяцев, когда его спросили, он не ответил ничего вразумительного, кроме того, что так нужно и так рекомендует ВОЗ. Неоднократно из уст чиновника звучали и ссылки на другие страны, а также неуместные иностранные термины, показывающие отношение продвинутых и вестернизированных властей к туземному населению, которое еще нужно в чем-то убеждать. Врач - это на Западе "провайдер сохранения здоровья", если кто не знал.

Особое внимание вызвала фраза: "Вакцинация у переболевших должна быть через 6 месяцев. Это как раз тот период, когда она позволяет поддержать иммунные силы организма и избежать повторного заболевания". Если ситуация с заболеваемостью будет спокойной, то тогда тоже нужно будет колоть себе вакцину, но каждые 12 месяцев, добавил он. Нужно ли быть специалистом, чтобы ощутить, что здесь что-то не то? Получается, чиновник представил людей дряхлыми и бессильными и фактически призвал жить на уколах?

Даже в случае хронических болезней Мурашко по сути призвал вакцинироваться всем подряд. Так, если у человека болезни щитовидной железы, почечная недостаточность (это было упомянуто в вопросе), "конечно же, вакцинироваться нужно". По его словам, нужно просто пойти к врачу на консультацию, и "наиболее вероятное решение будет принято в пользу вакцинации". Интересно, это потому, что врачам сильно затруднили давать медотводы?

Поразительно, что министр назвал конечной целью вакцинации избавление от вируса. Интересно, что об этом думают вирусологи и эпидемиологи, которые подчеркивают, что вирус никуда не исчезнет. Но Мурашко считает, что когда все вакцинируются (по сколько раз?), то вируса не станет. Здесь остается только вздохнуть. А тот факт, что о вакцинах рассказывает гинеколог, а также чиновник-администратор, очень хорошо иллюстрирует ситуацию.

При этом россияне должны верить только официальной информации, потому что все остальное - это "фейки" и "мифы". "Для населения создан сайт стопкоронавирус.рф", - сказал Мурашко, и в самой этой фразе слышны нотки пренебрежения к "населению".

Одним из важнейших сообщений стало следующее:

"Объем данных, который мы собираем по вакцинам, просто колоссален. Сегодня, когда мы идем по пути подтверждения эффективности и безопасности, мы анализируем колоссальный объем данных", - заявил министр.

Почему же эти данные скрываются от людей? Где статистика, а не куцые и препарированные сведения, которые лишь изредка озвучивают чиновники? Только к октябрю будут данные по "Спутнику V", а по остальным препаратам - к началу 2022 года, сказал чиновник. То есть уже 35 млн человек сделали уколы, вакцинироваться во многих регионах принуждают почти всех работающих и даже студентов, а данные по вакцинам будут попозже. Что это, если не эксперимент и открытое пренебрежение к "населению"?

Выступление Мурашко произвело тяжелое и неприятное впечатление. И то, что он часто пытался не к месту шутить, хотя речь шла о предельно серьезной теме, его только усилило.