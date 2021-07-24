Ситуация с наводнением в Сочи стабилизировалась

В Сочи уровень воды в реках Мацеста и Хоста вернулся в русло, сообщили Накануне.RU в МЧС России по региону.

Полностью восстановлено электроснабжение. Снято реверсивное движение на федеральной дороге А-147. Дорога работает в штатном режиме. Восстановлено электроснабжение. По заявкам населения продолжается

Дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется. Эвакуация населения не требуется.

23 июля в Сочи прошел мощный ливень. В результате была разрушена подпорная стена и брусчатка на пляже в поселке Лоо, затопило дороги - они напоминали реки. Было приостановлено движение из Адлера в центр Сочи.

Сейчас в пострадавших от непогоды районах города работают более 270 сотрудников экстренных служб и свыше 30 единиц техники. Специалисты незамедлительно приступили к расчистке территорий от ила и веток, нанесенных водой.