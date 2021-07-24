Кубанские медучреждения получат новые автомашины, закупленные региональными властями

Новые автомашины получат поликлинические отделения и амбулатории Армавира, Краснодара, Сочи, а также Абинского, Белоглинского, Крыловского и Туапсинского районов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Автопарк медучреждений Кубани в значительной степени обновится. 13 легковых автомобилей «Лада Гранта» были приобретены в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения Краснодарского края. 7,5 млн рублей было выделено на реализацию этих мероприятий из бюджета региона. Благодаря новому транспорту медики смогут более оперативно приезжать к пациентам. Кроме того, автомашины будут использовать для перевозки биологических материалов для исследования, доставки лекарственных средств.

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов отметил, что на данный момент для региона крайне важно уделять особое внимание амбулаторному звену. "В настоящее время более 3 тысяч человек с ковидом находятся на амбулаторном лечении. Нагрузка на участковых врачей возросла в разы. Мы стараемся сделать условия работы медиков еще более комфортными и безопасными. Уверен, переданная техника поможет сохранить жизнь и здоровье еще большему числу жителей, края", - сказал Евгений Филиппов.

В 2020 году медучреждения края получили 250 легковых машин для выездов терапевтов на дом к пациентам. Из них 90 автомобилей приобрели за счет краевого бюджета. Еще 160 машин передали муниципалитеты и представители бизнеса региона, в том числе Абинский металлургический завод.