24 Июля 2021
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Общество Краснодарский край
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Кубанские медучреждения получат новые автомашины, закупленные региональными властями

Новые автомашины получат поликлинические отделения и амбулатории Армавира, Краснодара, Сочи, а также Абинского, Белоглинского, Крыловского и Туапсинского районов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Автопарк медучреждений Кубани в значительной степени обновится. 13 легковых автомобилей «Лада Гранта» были приобретены в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения Краснодарского края. 7,5 млн рублей было выделено на реализацию этих мероприятий из бюджета региона. Благодаря новому транспорту медики смогут более оперативно приезжать к пациентам. Кроме того, автомашины будут использовать для перевозки биологических материалов для исследования, доставки лекарственных средств.

скорая помощь, медицина, ковид(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов отметил, что на данный момент для региона крайне важно уделять особое внимание амбулаторному звену. "В настоящее время более 3 тысяч человек с ковидом находятся на амбулаторном лечении. Нагрузка на участковых врачей возросла в разы. Мы стараемся сделать условия работы медиков еще более комфортными и безопасными. Уверен, переданная техника поможет сохранить жизнь и здоровье еще большему числу жителей, края", - сказал Евгений Филиппов.

В 2020 году медучреждения края получили 250 легковых машин для выездов терапевтов на дом к пациентам. Из них 90 автомобилей приобрели за счет краевого бюджета. Еще 160 машин передали муниципалитеты и представители бизнеса региона, в том числе Абинский металлургический завод.

У здания дежурят автомобили "скорой помощи"(2018)|Фото:Накануне.RU

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Теги: медучреждения, автопарк, кураснодарский край, кубань



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