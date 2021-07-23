23 Июля 2021
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Экономика В России
борщ (2012) | Фото:foodclub.ru

Стоимость "борщевого набора" начинает снижаться

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на сегодняшнем брифинге заявила о снижении цены продуктов "борщевого набора", передает корреспондент Накануне.RU.

"По нашему мнению, это сезонная история и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику", - заявила Набиуллина, добавив, что тенденция по снижению цен на продукты, входящие в "борщевой набор" продолжится. По ее словам, цена продуктов зависит от сезонных факторов.

Борщевой набор, по словам Набиуллиной, дорожает в этом году из-за неурожая прошлого года, а новый урожай еще не подоспел.

Напомним также, что ЦБ 23 июля резко повысил ключевую ставку на 1 п. п. - до 6,5%.

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Теги: борщевой набор, Эльвира Набиуллина, цена



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