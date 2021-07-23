У российской сборной по футболу появился новый главный тренер

Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России. Об этом сообщает РФС, передает корреспондент Накануне.RU.

Договор с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года - с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Ранее главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назвал условия, при которых согласится возглавить сборную России. 52-летний специалист готов работать с национальной командой только при условии, что сможет продолжить быть главным тренером "Ростова".

Сообщается, что он будет совмещать работу в сборной и клубе в течение ближайшего полугода. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что россияне вообще сомневаются в эффективности смены наставника, об этом свидетельствуют итоги опроса сервиса SuperJob.

Самый распространенный ответ – 14% - новый тренер ничего не изменит, поэтому стоит просто распустить команду и перестать заниматься футболом на международном уровне