23 Июля 2021
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тест на коронавирус, лаборатория (2020) | Фото: 59.fsin.su

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса не завершится в ближайшее время

Пандемия коронавируса далека от завершения, поскольку штамм "дельта" стал доминирующим в Европе и в следующие месяцы станет самым распространенным в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Штамм "дельта" доминирует в 19 из 28 стран.

"На основании текущих тенденций, вариант "дельта" в следующие месяцы будет доминировать в глобальном масштабе, он уже выявлен почти во всех странах Европы. Он продолжит распространяться, замещая другие варианты, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус", - говорится в сообщении.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что несмотря на все усилия по вакцинации населения, "миллионы остаются непривитыми и поэтому рискуют оказаться в больнице".

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Теги: коронавирус, штамм дельта, пандемия, воз



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