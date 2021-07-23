В Пермском крае срок "ковидных" ограничений продлен до конца лета

В Пермском крае на заседании оперштаба по противодействию COVID-19 было принято решение продлить действие "антиковидных" мер до 31 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщил, что ведомство оценивает санитарную обстановку в регионе как крайне неблагополучную.

"На сегодня число заболевших достигло 69 562, из них 422 случая подтверждены за последние сутки. Если на прошедшей неделе 53% заболевших приходилось на Пермь, то на этой этот показатель составляет 40,5%. Вирус пошел в территории края: кроме региональной столицы, Березников и Соликамска резко выросло число заболевших в Пермском районе, Гайнском, Лысьвенском и Добрянском округах", - сообщил он.

В Прикамье растет число домашних очагов распространения COVID-19: именно в них произошло инфицирование 25% всех пациентов, у которых коронавирус был подтвержден за последние четыре недели. Рост заболеваемости отмечается практически по всем возрастным группам.

"Например, среди детей (до 17 лет) в 24 неделю этого года было выявлено 75 заболевших, на 25 неделе уже 140, на 26 – 260, на 27 – 283, на 28, текущей неделе – 420. И это только те случаи, которые мы выявили. Ситуация в регионе очень сложная, и тут два возможных варианта действий. Можно просто ждать, когда процесс распространения инфекции затухнет сам собой. Второй – сделать все, чтобы замедлить процесс, чтобы число заболевших ежедневно не было таким большим. Для этого нужно быстро, оперативно работать, добиваться соблюдения масочного режима и ограничительных мер. Параллельно вести вакцинацию населения", - высказался он.

До особого распоряжения оперштаба в Прикамье действуют ограничения на проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Жителям края необходимо соблюдать масочный режим – в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, в помещениях банков, организаций, лифтах, парковках и других местах скопления людей. запрещена работа заведений общепита с 1.00 и до 6.00.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству социального развития усилить контроль за соблюдением мер безопасности в загородных лагерях, в том числе по количеству детей, которые в них пребывают, в пермском аэропорту, в залах ожиданий и в зонах прилета и отлета необходимо принять меры по недопущению скопления пассажиров внутренних и зарубежных рейсов, а также не допускать нарушений масочного режима.