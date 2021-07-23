Пока память жива: россияне издают книги и снимают фильмы о реальных героях

Жительница Козельска написала книгу о земляках, воевавших на фронте. Ее презентовали в козельском Районном доме культуры.

Книга «Козельчане в боях за Родину» посвящена фронтовикам-козельчанам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Биографии героев в течение пяти лет собирала местная жительница Лариса Григорьевна Полесскова. За такой ценный вклад в увековечивание памяти земляков Ларисе Григорьевне вручили благодарственное письмо и подарки от депутата Государственной думы Геннадия Скляра.

Работу над книгой Лариса Григорьевна начала в 2014 году. В течение 4 лет она собирала материал на тематических сайтах и форумах, в газетных заметках и военкоматах, а потом сделала из него книгу. За это время собраны и описаны истории 1924 человек. Каждую историю пропускала через себя, признается автор.

«Это всё помогало работать над этой книгой. Я постаралась от всей души искренне набрать как можно больше материала», – рассказала она на презентации.

По словам автора книги, многие истории участников Великой Отечественной войны на сегодня забыты, ведь в то время не существовало современных средств коммуникации. Юноши уходили на войну и больше не возвращались. Сейчас информацию о тех событиях собирают по архивам и рассказам очевидцев, а также произведениям тех лет. Здесь будет уместно вспомнить так называемую Ржевскую битву. Сражения под Ржевом по праву считаются самыми кровопролитными, и одновременно одними из самых значимых для победы. Но детали о минувших боях долгое время замалчивались советскими властями. Сейчас интерес к ним снова растет, в том числе и со стороны российских писателей и кинематографистов.

Так, в 2019 году на экраны вышла военная драма «Ржев». Своим сюжетом она обязана повести писателя Вячеслава Кондратьева, непосредственно участвовавшего в боевых действиях. А инициатором съемок картины стал петербургский предприниматель Евгений Пригожин, дед которого – Евгений Ильич, является прототипом главного героя повести и основанной на ней кинокартины. Это еще один яркий пример, когда настоящие патриоты сохраняют память о героях прошлого.

Однако и в нынешнем времени хватает примеров мужества наших соотечественников. И уже сейчас деятели искусства стремятся запечатлеть героев нашего времени в своих работах, чтобы как можно больше людей знало и помнило о них. Пока россияне радуются мирному небу над головой, в раздираемых гражданскими конфликтами государствах по-прежнему гибнут люди. Недавно на экраны вышел боевик «Турист», рассказывающий о событиях в Центральноафриканской Республике, а также роли россиян в их урегулировании.

В конце прошлого года на столицу ЦАР напали вооруженные люди, они собирались сорвать выборы нового президента. Фильм «Турист» рассказывает, как российские инструкторы помогали местным силовым структурам противостоять боевикам. Премьера киноленты прошла в столице государства на родном языке его жителей, и тут же «Турист» был признан «народной» кинолентой. Ведь в ней отражена не только миссия россиян в ЦАР, но и память о событиях, значимых для всех граждан этой республики.

Но, пожалуй, самой громкой и запомнившейся за последние годы станет история Максима Шугалея, отраженная в двух фильмах отечественного производства. «Шугалей» и «Шугалей-2» – это две части киносаги о мытарствах российского социолога, попавшего в плен к ливийским террористам и полтора года терпевшего там пытки и унижения. Максим уже полгода как вернулся на Родину, но зрители не теряют интереса к судьбе стойкого россиянина. Многие зрители в России и за рубежом, посмотрев фильм и узнав о прототипе, признают героизм человека, пережившего такие испытания. Известно, что к выходу готовится третья часть фильма о жизни Шугалея.

Эксперты признают, что россияне всегда с трепетом относились к родной истории. Все свидетельства вчерашних и сегодняшних событий, что собираются по крупицам, становятся базой для постройки будущего. В первую очередь, для воспитания нынешнего поколения на примерах прошлого.