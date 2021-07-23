23 Июля 2021
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Политика В России
цар, центрально-африканская республика, FACA (2021) | Фото: РИА ФАН/ Сергей Чемеков

Силовики ЦАР займутся поиском участников нападения в районе Босангоа

Власти Центральноафриканской Республики намерены найти боевиков, причастных к нападению на поселение в префектуре Уам. Правительство ЦАР распространило заявление, в котором осуждается атака на населенный пункт в районе города Босангоа.

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) утром 21 июля открыли огонь по жителям деревни. В результате инцидента погибло восемь человек.

Пресс-секретарь правительства Серж-Гислен Джори пообещал, что силовые структуры республики займутся поиском виновных. От имени властей он выразил соболезнования семьям погибших.

«Правительство заверяет национальное и международное сообщество в том, что инициирует судебное расследование. Его целью станет выявление лиц, совершивших эти ужасные преступления, их сообщников и привлечение виновных к ответственности. Власти заявляют о твердой решимости вести борьбу с безнаказанностью и нарушениями прав человека», – говорится в заявлении.

Руководство ЦАР рассчитывает на успешные действия армии, подготовленной российским инструкторами. Россияне, которых зарубежные издания связывают с «ЧВК Вагнера», организовали подготовку республиканских силовиков. В сжатые сроки правительственные силы значительно укрепились, повысился профессиональный уровень личного состава.

Власти африканской страны считают своими главными врагами оставшихся в стране боевиков. Борьба с радикальными элементами сейчас является основной задачей для правительственных сил.

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Теги: Босангоа, цар, боевики, центрально-африканская республика, чвк вагнера



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