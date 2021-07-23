Арбитражный суд отказал госпиталю Тетюхина в привлечении к процессу учредителя больницы и инвесторов

Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении ходатайства юристов, представляющих интересы госпиталя Тетюхина. Инстанцией не было разрешено приобщить к разбирательству с КРСУ ни одного из учредителей госпиталя, ни двух инвесторов проекта. Об этом Накануне.RU рассказал источник в госпитале.

На момент предоставления Корпорацией развития Среднего Урала займа, единственным участником и учредителем госпиталя являлась компания "Паренако холдингз лимитед".

Одновременно с КРСУ в качестве инвесторов строительства проекта выступали компании Кинвестсаут лимитед и Стэншоу Лимитед из Кипра.

"По данному факту будет вынесено отдельное определение. Суду необходимо время для ознакомления с новыми пояснениями сторон", - добавила юрист Елена Изотова.

Заседание перенесено на 23 августа.