ЦБ планирует ограничивать выдачу необеспеченных кредитов - Набиуллина

ЦБ отмечает рекордные темпы роста кредитования, разве что на рынке ипотеки некоторое замедление роста – из-за изменения условий льготной ипотеки. Глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала журналистам, что после повышения ставки по льготной ипотеке с 1 июля количество выдаваемых кредитов по ней снизилось в два раза.

Регулятора беспокоит перегрев на рынке необеспеченных кредитов, сегмент растет быстрее, чем рассчитывали в ЦБ. Поэтому в самое ближайшее время Банк России намерен предпринять меры, которые "остудят" сегмент. Например, с 1 августа будет повышаться надбавка по ипотеке с небольшим первоначальным взносом (15-20%).