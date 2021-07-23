23 Июля 2021
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Ключевая ставка в 2022 году будет на уровне 6-7% - ЦБ

Ключевая ставка в 2022 году будет на уровне 6-7%, если инфляция выйдет на цифры в 4-4,5% (сейчас, напомним, она составляет около 6,5%). В последующие годы ставка может вернуться к нейтральному диапазону в 5-6% при инфляции в районе 4%, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Напомним, сегодня совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 1% - до 6,5%. По словам Набиуллиной, "пока преждевременно говорить о том, что июльское повышение ставки будет последним": "Это не исключено, но не предопределено. Условия для сохранения ставки – снижение устойчивых компонентов инфляции и инфляционных ожиданий".

Набиуллина рассказала, что в некоторых отраслях на фоне восстановления спроса и экономики в целом появились признаки перегрева. Сильнее всего во втором квартале подорожали стройматериалы, мебель, автомобили – все то, что дорого стоит: "Люди решают сделать крупные покупки раньше, используют для этого в том числе кредитование".

По словам главы ЦБ, дорожают путевки по России – отечественная инфраструктура просто не справляется с количеством желающих отдохнуть; борщевой набор дорожает в этом году из-за неурожая прошлого года, а новый урожай еще не подоспел. На докризисный уровень еще не вернулись такие отрасли как добыча нефти, международные авиаперевозки и ресторанный бизнес.

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Теги: ключевая ставка, прогноз, инфляция



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