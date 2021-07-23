В Тюменской области из-за коронавируса изменится формат празднования Дня города

В Тюменской области ужесточены "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

В торговых центрах будут закрыты фудкорты и детские площадки. Заведения общепита не смогут работать с полуночи до шести утра. Услуги "на вынос" продолжают предоставлять без ограничений. Проживающие в гостиницах также могут заказать еду в номер. Будут ограничены мероприятия, запланированные в День города в закрытых помещениях и на открытых площадках. Все концерты, массовые развлекательные мероприятия пройдут онлайн. Изменения вступят в силу 28 июля.

Напомним, в регионе продолжает действовать частичное ограничение на оказание плановой медицинской помощи. Оно продлится до 14 августа.

"Мы просим с вниманием отнестись к ситуации. Соблюдайте масочный режим, не посещайте торговые точки с массовым скоплением людей, ограничьте семейные мероприятия. Эти меры и массовая вакцинация позволят нам снизить распространение COVID-19", – сказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Также в области растёт количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и ОРВИ. Сейчас 124 женщины лечатся в перинатальном центре, из них 12 находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще 181 женщина проходит лечение амбулаторно.

"Медики отмечают, что у беременных возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры и ограничиться в контактах. Членам семьи, в которой ожидают рождение ребенка, и близкому окружению врачи рекомендуют поставить прививки от коронавируса, чтобы минимизировать риски заражения тех, у кого к вакцинации есть противопоказания", - сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 2 тыс.155 беременных женщин.