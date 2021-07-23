Суд наложил арест на один магазин "Кировский", но отменил арест счетов Ковпаков

Арбитражный суд Свердловской области отменил решение об аресте 1 млрд руб. семьи депутата Госдумы Льва Ковпака. Вместо этого наложен арест на один из магазинов сети "Кировский" в Екатеринбурге и нежилые помещения на улице Восстания - парковку и подвал, передает корреспондент Накануне.RU.

Арестованные счета юрлиц, в частности, ООО "Бест", ООО "Управа" и ООО "Управа плюс", разморожены и по ним вынесли запрет вносить изменения в ЕГРЮЛ и отчуждать имущество.

Как ранее писало Накануне.RU, в суд обратился конкурсный управляющий фирмы "Продовольственная компания" Константин Марков. Он хочет вернуть долг — более 1 млрд руб. Долг, как считает управляющий, "лежит" на Льве Ковпаке, его отце и супруге депутата, а также ряде подконтрольных компаний. По мнению заявителя, через мнимые сделки с компаниями, которые, вероятно, связаны с семьей господина Ковпака, под видом банкротства могли быть выведены и списаны более 600 млн руб. 21 июля стало известно об аресте счетов депутата. Представители Ковпаков считают, что такая мера могла бы парализовать работу магазинов "Кировский".