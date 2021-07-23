Пермяк пытался попасть на футбольный матч по поддельному сертификату о вакцинации

В Перми 69-летнего местного жителя подозревают в использовании заведомо подложного документа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что мужчина при входе на футбольный стадион, предъявил полицейским сертификат вакцинации, однако у них возникли сомнения в его подлинности. Указанные в нем и паспорте даты рождения гражданина не совпадали. Стражи порядка изъяли сомнительный документ и доставили мужчину в отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.

Пермяк пояснил, что решил воспользоваться сертификатом о вакцинации своего друга. Получив документ в электронном виде, он с помощью компьютерной программы внес свои личные данные, а дату рождения не изменил.

Местные СМИ сообщают, что таким образом пермяк пытался попасть на первый официальный матч "Амкара", который состоялся 14 июля.

По указу губернатора, до участия в массовых мероприятиях допускаются только вакцинированные граждане, или те, кто предъявит отрицательный результат ПЦР-теста.