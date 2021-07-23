В Екатеринбургский зоопарк вместо умершего Умки привезут белую медведицу из Москвы

После того, как в зоопарке Екатеринбурга завершится реконструкция вольера, в уральскую столицу из Москвы переедет белая медведица по имени Хатанга. Она заменит своего собрата Умку, который умер в апреле этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.

По ее словам, сейчас в столичном зоопарке находится два медведя, спасенных за последние три месяца. Оба животных уже прошли карантин. Хатанга отправится в Екатеринбург по программе "Размножение и сохранение популяции белого медведя" Союза российских зоопарков и аквариумов", а вот по второму медведю вопрос пока не решен.

Изначально маленького медвежонка привезли в Москву после того, как на острове Большевик Красноярского края оно привязалось к золотодобытчикам. Животное привыкло полагаться на людей в пропитании, потому не умело охотиться и погибло бы в дикой природе. 21 апреля медведицу привезли в столицу на реабилитацию, после чего она прошла карантин.

Напомним, что в мае прокуратура озвучила итоги проверки по факту гибели белого медведя Умки в Екатеринбургском зоопарке. Ранее сообщалось, что причиной стала детская игрушка: кто-то из посетителей бросил в вольер мячик. Проглотив его, медведь не смог с этим справиться и предмет остался в желудке. Однако, согласно экспертизе, смерть белого медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг.