"Машина понравилась": в Екатеринбурге автомеханик угнал сданную в ремонт иномарку

В Екатеринбурге полиция нашла автомобиль, который угнали из автосервиса. Машину вернули владельцу.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, угон Kia Sportage произошел 19 июля. Владелец авто рассказал, что 17 июля он передал ключи от своей Kia директору сервиса, а ремонт был запланирован на 20-е число. При этом никакого письменного договора и акта приема машины стороны не подписывали.

Через пару дней автовладельцу позвонили из мастерской и сказали, что ключи и иномарка пропали. Подозрение сразу же пало на одного из автомехаников, который проживает в Шалинском районе, а за неимением жилья в Екатеринбурге ночевал прямо в сервисе. Вскоре 25-летний молодой человек был задержан в своей родной деревне прямо за рулем угнанного авто.

Как пояснил сам задержанный, в день угона он был пьян, заметил на столе ключи и решил покататься. Машина ему понравилась, и он прямо на ней уехал к себе домой. Даже протрезвев, угонщик не захотел расставаться с корейским кроссовером и еще пару дней разъезжал на нем по своим делам.

Теперь против него возбуждено уголовное дело, до решения суда уралец побудет под подпиской о невыезде. По закону ему грозит до пяти лет лишения свободы.