Лев в клетке? Магазины "Кировский" оказались под угрозой закрытия

В Свердловской области может закрыться сеть магазинов группы компаний “Кировский”. Речь идет, как минимум, о возможной приостановке деятельности супермаркетов.

Причина в иске в отношении ряда компаний, связанных с депутатом Госдумы Львом Ковпаком. С организаций, в частности ООО “ЛЕВ”, которой принадлежит “Кировский”, пытаются через арбитраж взыскать задолженность в размере более чем 1 млрд руб. И именно такая сумма завязана в оборотных операциях ГК "Кировский", в случае ареста счетов руководство сети не сможет рассчитываться с поставщиками. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал защитник интересов Игоря Ковпака и представитель компании ООО “Лев” на заседании Арбитражного суда.

“Эти безосновательные меры могут парализовать работу магазинов "Кировский". А это товары первой необходимости для реализации населению. Месячные операции более 1 млрд руб. и все это может быть парализовано. Нужно рассчитываться с поставщиками. Поставщики уже угрожают остановить поставки ряда продуктов и просят предоплату”, - тревожно отметили выступающие.

Также представители Ковпаков отметили, что в случае решения суда о выплате долга, после остановки сети магазинов может быть нанесен урон экономике Свердловской области.

Отметим, что на территории Среднего Урала находятся более 170 магазинов сети.

Как ранее писало Накануне.RU, в суд обратился конкурсный управляющий (человек, который ведет дело о банкротстве) фирмы "Продовольственная компания" Константин Марков. Он хочет вернуть долг — более 1 млрд руб. Долг, как считает управляющий, "лежит" на Льве Ковпаке, его отце и бывшей супруге, а также ряде подконтрольных компаний. Заявление подано в суд 25 июня 2021 года. Управляющий намерен в суде доказывать, что через мнимые сделки с компаниями, которые, вероятно, связаны с семьей господина Ковпака, под видом банкротства могли быть выведены и списаны более 600 млн руб. 21 июля стало известно об аресте счетов депутата.