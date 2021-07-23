В Забайкалье из зон подтопления эвакуировали более 600 человек

Более 600 человек эвакуировали из зон подтопления в Шилкинском районе Забайкальского края, сообщает МЧС РФ.

В городе Шилка развернуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений, там находятся 114 человек, в том числе 28 детей.

Отмечается, что с эвакуированными работают психологи, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее сильным паводком был поврежден железнодорожный мост в Забайкальском крае, из-за чего остановилось движение по транссибирской магистрали.Президент Владимир Путин поручил РЖД, МЧС и другим ведомствам в течение двух – двух с половиной суток восстановить движение хотя бы по одной ветке Транссиба на Дальнем Востоке.