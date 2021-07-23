Моор поддержал тюменских спортсменов-олимпийцев и флешмоб #WeWillROCYou

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал тюменских спортсменов-олимпийцев и флешмоб #WeWillROCYou



"Во-первых, введены жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committe). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке. Мы верим в наших земляков, которые представляют Тюменскую область: в дзюдо Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова, в велогонках Диана Климова, Павел Сиваков, в плавании Елизавета Клеванович, в скалолазании Юлия Каплина", – написал губернатор Тюменской области на личных страницах в социальных сетях.

В Токио россияне выступают как команда Олимпийского комитета России (ОКР, английское сокращение — ROC). Первая симфония Чайковского используется вместо гимна страны. "Олимпийские игры проходят в сложных условиях. Россиянам запрещено использовать национальные символы. Ни флага, ни гимна … Наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committe). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке как никогда", - заявил глава области.

"Мы желаем им победы! И пусть нас подписывают ROC, мы ведь знаем, что #WeWillROCYou!" - добавил он