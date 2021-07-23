В Нижневартовске на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году потратят 180 миллионов

Спикер думы Югры Борис Хохряков в рамках рабочего визита в Нижневартовск провёл несколько встреч, темой которых стала, в частности, касался подготовки образовательных организаций к новому учебному году. На эти цели, по словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике Ирины Воликовской, в этом году направлено 180 млн руб., сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Объём финансирования – беспрецедентный. Он позволит нам закрыть сразу несколько крупных проблемных вопросов, которые не удавалось решить ранее – они требуют много денег. Например, стояла потребность в ремонте фасада одного из детских садов. Этот вопрос – в работе. Так как большинство наших объектов в эксплуатацию были введены давно, то уже некоторым учреждениям требовался капитальный ремонт кровель. И в этом году данные мероприятия проводятся в семи детских садах. Кроме того, продолжим работу по установке ограждений по периметру образовательных организаций для их антитеррористической защищенности", - рассказала Ирина Воликовская.

В этом году продолжится работа по замене старых оконных блоков на новые пластиковые. Запланированные мероприятия проведут в 11 школах и четырех детских садах. Это позволит повысить энергоэффективность в данных образовательных организациях.

"Потребность в проведении текущих и капитальных ремонтов была определена по результатам проведенных плановых осмотров образовательных организаций по техническому и санитарному состоянию зданий. Кроме того, особое внимание обращали на создание универсальной безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан. Для этого запланировано провести работы в трех школах - №№34, 40 и МБОУ "Средняя школа №1 имени Войноловича", - отметил исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

По словам председателя думы Нижневартовска Максима Клеца, депутатский корпус вместе с представителями общественности осуществляет контроль за выполнением всех работ. К началу образовательного процесса во всех школах будут завершены косметические ремонты, а в одной школе и детскому саду обновятся пищеблоки.

"Вопросу организации питания детей уделяется особое внимание как со стороны городских властей, так и со стороны правительства Югры. Так как в Нижневартовске к этой теме всегда подходили комплексно, удалось выполнить прошлогоднее поручение президента России Владимира Путина по предоставлению горячего питания, причем не только ученикам 1-4 классов, но и остальным ребятам", - отметил Максим Клец.