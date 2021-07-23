23 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

Житель Красноуральска сядет на 9 лет за убийство несовершеннолетней подружки

Житель Красноуральска Владимир Дерябин 2001 г.р. приговорен к девяти годам и трем месяцам исправительной колонии строгого режима за убийство своей несовершеннолетней девушки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел в этом феврале, когда осужденный вместе с другом пришел в гости к своей девушке и ее подруге для распития спиртного. В отношениях пара состояла уже 1,5 года, однако в то время, пока Дерябин находился в местах лишения свободы, его возлюбленная переспала с другим мужчиной. На этой почве и завязался конфликт.

В ходе ссоры осужденный нанес ножом девушке не менее двух ударов в область грудной клетки и передней брюшной стенки, от чего она скончалась на месте. Позже парень полностью признал свою вину, хотя и заявил, что не помнит сам момент преступления из-за сильного алкогольного опьянения. Несмотря на это, представленные государственным обвинителем доказательства восстановили картину произошедшего.

Красноуральский городской суд, с учетом неотбытого виновным наказания по предыдущему приговору суда за совершение преступления против собственности, назначил Владимиру Дерябину наказание в виде лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

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Теги: нож, убийство, несовершеннолетняя, измена, суд, Красноуральск



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