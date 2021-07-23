«ЕР» приостановила членство в партии Виктора Чернобровина, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей

«Единая Россия» приостановила членство в партии управляющего отделением ПФР по Челябинской области Виктора Чернобровина, обвиняемого в получении взяток в размере более 26 млн рублей, сообщили Накануне.RU в региональном отделении "ЕР".

В пресс-служба отметили, что основанием для приостановки членства в партии послужил факт предъявления обвинения Чернобровину.

Напомним, Виктор Чернобровин был задержан 22 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сегодня ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, он получил взятки в сумме более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Виктор Чернобровин руководит отделением ПФР по Челябинской области с 2006 года. Избирался в Законодательное собрание региона I-VI созывов, был членом фракции "Единая Россия".