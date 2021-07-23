"Шлют письма беременной жене": депутат Ковпак заявил об угрозах его семье

Депутат Госдумы Лев Ковпак заявил об угрозах, поступающих в его адрес и в адрес членов его семьи. По словам "единоросса", против которого подан иск о намеренном банкротстве ООО “Продовольственная компания”, вся его семья стала жертвой спланированной компании. Как передает корреспондент Накануне.RU, заявление политик сделал на заседании Арбитражного суда.

“Хотел бы сказать, что моя семья попала под беспрецендентую атаку. Мы много лет трудимся на благо Свердловской области. Моя семья получает письма с угрозами. Моя супруга беременна и получает угрозы и от этого не может спать по ночам. Она недавно получала несколько дней письма с угрозами. ГК "Кировский" работает более 33 лет. Более 7 тысяч человек работает в коллективе “Кировского”. Одни из крупнейших налогоплательщиков - именно наша компания”, - сказал Ковпак.

Также политик повторил свои доводы, что судебный процесс является черным пиаром против него в преддверии выборов в Госдуму.

Как ранее писало наше агентство, в суд обратился конкурсный управляющий (человек, который ведет дело о банкротстве) фирмы "Продовольственная компания" Константин Марков. Он хочет вернуть долг — более 1 млрд руб. Долг, как считает управляющий, "лежит" на Льве Ковпаке, его отце и бывшей супруге, а также ряде подконтрольных компаний. Заявление подано в суд 25 июня 2021 года. Управляющий намерен в суде доказывать, что через мнимые сделки с компаниями, которые, вероятно, связаны с семьей господина Ковпака, под видом банкротства могли быть выведены и списаны более 600 млн руб. 21 июля стало известно об аресте счетов депутата.