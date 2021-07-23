Путин "заинтриговал" японцев "беспрецедентным" совместным проектом на Курилах

Владимир Путин объявил о "беспрецедентном" проекте, который будет реализован на Курилах. Он заявил об этом во время совещания Совета безопасности РФ, проведение которого совпало с открытием Олимпийских игр в Японии.

"Знаю, что председатель правительства в ближайшее время вылетает с рабочим визитом на Дальний Восток, в Иркутск. Хочу, Михаил Владимирович, попросить Вас, – у Вас там большая программа, Вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жильё по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, – но просил бы Вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах. Вы знаете, что с японскими партнёрами мы давно организуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Мы с Вами это обсуждали, есть хорошие наработки, у Вас предложения есть очень хорошие", - начал президент.

Он отметил, что проект "носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер". "Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после Вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем", - заключил Путин.