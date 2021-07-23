В Прикамье из-за сильных дождей размыло мост
В Пермском крае дождем размыло грунт в районе Красавинского моста, передает корреспондент Накануне.RU.
Об этом сообщили подписчики группы "Подслушано Пермь". На фотографиях, которые опубликовали подписчики, видно, что водами подмыло насыпь и часть металлического ограждения оказалась навесу.
Решением проблемы уже занимается компания ФКУ Упрдор "Прикамье". Специалисты компании и подрядных организаций выехали на объект, оценили объем работ, огородили территорию и начали работы по устранению последствий размыва - послойную отсыпку откосной части насыпи.