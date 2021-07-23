23 Июля 2021
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Красавинский мост размыло дождем (2021) | Фото: vk.com/podslushanoperm

В Прикамье из-за сильных дождей размыло мост

В Пермском крае дождем размыло грунт в районе Красавинского моста, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщили подписчики группы "Подслушано Пермь". На фотографиях, которые опубликовали подписчики, видно, что водами подмыло насыпь и часть металлического ограждения оказалась навесу.

Красавинский мост размыло дождем(2021)|Фото: vk.com/podslushanoperm

Красавинский мост размыло дождем(2021)|Фото: vk.com/podslushanoperm

Решением проблемы уже занимается компания ФКУ Упрдор "Прикамье". Специалисты компании и подрядных организаций выехали на объект, оценили объем работ, огородили территорию и начали работы по устранению последствий размыва - послойную отсыпку откосной части насыпи.

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Теги: Красавинский мост, дождь, грунт



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