Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП

Прокуратура Москвы обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП с пострадавшей, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура считает назначенное наказание чрезмерно мягким и просит передать уголовное дело на новое судебное разбирательство.

Напомним, Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Гособвинение попросило назначить два года ограничения свободы Билу.

1 апреля автомобиль Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Сообщалось, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Пресненский суд Москвы ранее отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера. Потерпевшей по делу проходит консультант Госдумы Мария Артемова.