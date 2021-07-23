23 Июля 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
Транссиб, обрушение моста (2021) | Фото: t.me/agurulev

Путин поручил восстановить движение по Транссибу в течение двух суток

Владимир Путин поручил РЖД, МЧС и другим ведомствам в течение двух – двух с половиной суток восстановить движение хотя бы по одной ветке Транссиба на Дальнем Востоке.
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Напомним, накануне сильным паводком был поврежден железнодорожный мост в Забайкальском крае, из-за чего остановилось движение по транссибирской магистрали.

"Вы знаете, что в результате дождей – таких мощных, аномальных – на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, обе ветки Транссиба, и мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен один, и десятки поездов, грузовые составы, с обеих сторон [остановлены] – и в восточном, и в западном направлении.

В этой связи хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду, и продовольственные группы товаров, и всё, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб.

Только что мне и глава министр по чрезвычайным ситуациям докладывал, и руководитель РЖД. Планируется восстановить первую ветку в течение двух–двух с половиной суток, а вторую где-то в течение пяти суток", - сообщил президент на заседании Совета безопасности РФ.

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Теги: транссиб, восстановление, паводок



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