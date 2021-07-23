В Токио началась церемония открытия летних Олимпийских игр

В Токио началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Она проходит на Национальном стадионе при практически пустых трибунах: вместо 68 тыс. зрителей присутствуют меньше тысячи. Это связано с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Целый блок представления в начале церемонии был посвящен теме пандемии, которая заставила на год перенести Олимпиаду и даже поставила само ее проведение под угрозу.

На утро 23 июля было известно о заражении коронавирусом более сотни участников Игр, в том числе полутора десятка непосредственно олимпийцев.

Тем не менее, соревнования уже начались – в предыдущие два дня проходили квалификационные раунды в нескольких видах спорта.

Большая часть соревнований пройдет также без зрителей – в Японии наблюдается рост заболеваемости COVID-19. У стен стадиона, где проходит церемония открытия, сейчас собралась довольно внушительная толпа японцев, протестующих против проведения Игр. Они призывают свернуть соревнования и направить деньги на борьбу с коронавирусом. Аналогичные настроения царят и в целом в японском обществе, что показывают и многочисленные опросы.

Российская сборная на этих Играх, как и на следующих – зимних в Пекине – будет выступать под флагом Олимпийского комитета России, а не под триколором – это связано с допинговыми санкциями, наложенными на нашу страну WADA и МОК.