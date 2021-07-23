23 Июля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
вход из метро в ТЦ Гринвич (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале не будут закрывать ТЦ, несмотря на "нешуточную ситуацию" с ковидом

Несмотря на колоссальный рост заболеваемости коронавирусом в Свердловской области, закрытия торговых центров не планируется. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
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По данным областного оперштаба, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 492 новых случая COVID-19, скончался 21 заболевший. При этом 158 новых случаев пришлись на Екатеринбург.

Сегодня Куйвашева в его Instagram спросили - не пора ли вводить ограничения по посещению торговых центров из-за ковида, как в прошлом году.

"Ситуация ведь нешуточная", - заметил подписчик.

Губернатор ответил на это, что "у нас в регионе основные меры профилактики, которые мы ввели еще весной 2020 года, никто не отменял".

"Ограничивать работу торговых объектов мы в настоящее время не планируем. Все-таки бизнес очень тяжело пережил прошлый год, поэтому для нас важно выдержать баланс: и эпидбезопасность усилить, и экономику сохранить", - добавил Евгений Куйвашев.

Напомним, на этой неделе в Свердловской области был снова побит антирекорд по суточному числу covid-зараженных.

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Теги: Куйвашев, ковид, закрытие, ТЦ, бизнес



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