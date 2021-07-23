23 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Свердловскую области поступила 45,6 тысяч доз вакцин от коронавируса

На территорию Среднего Урала доставлена очередная крупная партия вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак - "Спутник V". Об этом Накануне.RU сообщили в оперштабе региона. На данный момент все 45,6 тыс. доз препарата распределяют со складов ГУП "Фармация" по местным медицинскими учреждениями.

"Интерес к вакцинации возрос кратно: количество вакцинируемых минимум в пять раз больше, чем в месяц назад. Ежедневно мы прививаем не менее 10-14 тысяч человек первым компонентом", — отмечает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, что в начале этой недели в регион также доставили 29 тыс. 700 доз вакцины. На сегодняшний день первым компонентом привито более 843 тыс. свердловчан, а полный курс вакцинации завершило более 621 тыс. человек.

Вакцинопрофилактика COVID-19 проводится в 160 медкабинетах, действуют 32 мобильных пункта и 48 мобильных бригад. По словам Крекова, уже на следующей неделе общее число привитых свердловчан должно достигнуть 1 млн человек.

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Теги: коронавирус, вакцина, поставка, партия



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